Реванш за звание временного чемпиона мира по версии WBC между Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) могут вновь перенести.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что из-за коронавирусных ограничений реванш между Поветкиным и Уайтом могут перенести на три недели – с 6-го на 23 марта.

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Бой может быть сорван из-за строгого карантина в Великобритании. Россиянин, проводящий тренировочный лагерь в Португалии, не может прилететь на Туманный Альбион. На данный момент стороны ведут переговоры о возможном исключении для боксера.

Португалия находится в красной зоне. Проблема заключается в том, что британское правительство не позволяет Уайту пройти самоизоляцию в "пузыре". Он должен самоизолироваться в государственной гостинице. Для Диллиан это не представляется возможным. Например, он мог бы поехать в Испанию и уйти на самоизоляцию на 10 дней, а затем вернуться на неделю боя. Сейчас мы над этим работаем,

– заявил Хирн.

Поветкин – Уайт: что известно о первом бое