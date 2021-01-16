Вже на весні 2021-го року Олександр Повєткін та Ділліан Уайт вийдуть на ринг, щоб провести бій-реванш. Промо їх другого поєдинку вже заінтригувало вболівальників.

Matchroom Boxing опублікувало промо перед поєдинком Олександра Повєткіна та Ділліана Уайта. У ролику пригадали потужний нокаут лівим боковим від росіянина та показали короткі фрагменти з тренувань.

До теми Бій Повєткін – Уайт таки відбудеться: нова дата реваншу

Боксери вийдуть на ринг вже 6 березня 2021-го року. Про це заявив промоутер Едді Хірн. Однак поки невідомо, де відбуватиметься поєдинок. І рішення про дату бою ще офіційно не затвердили.

Уайт – Повєткін: коротко про перший бій

Вони вперше вийшли на один ринг наприкінці серпня 2020-го року. Тоді для всіх несподівано переміг росіянин. Боксери показували досить таки рівний рівень боксу на ринзі. Якщо у перших чотирьох раундах перевагою володів британець Уайт, то вже у п'ятий залишився за Повєткіним.

У стартових раундах російський боксер все ніяк не міг знайти свій бокс. А от Ділліан завдавав потужних ударів у корпус та обличчя росіянина. Така активність дала результат. У четвертому раунді Повєткін двічі опинився в нокдауні, але зумів піднятися. Вже у наступній трихвилинці на прихильників боксу чекала сенсація. Олександр викинув серію ударів, яку завершив лівим боковим. Внаслідок цього Уайт ледь при тямі опинився на канвасі, британець ще довго не міг повністю прийти до себе. Судді завершили сутичку, віддавши перемогу технічним нокаутом Повєткіну.

Росіянин заволодів поясом тимчасового чемпіона, а також став обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.