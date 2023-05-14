Отримав нокаут на другій хвилині: Потєря зазнав дострокової поразки в UFC – відео бою
Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря провів свій третій поєдинок в чемпіонаті UFC. На жаль, бій склався невдало для нашого співвітчизника.
У ніч із 13 на 14 травня в Шарлотті (штат Північна Кароліна) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC. Втретє у змаганнях взяв участь український боєць Ігор Потєря. Суперником 26-річного киянина був новозеландець Карлос Ульберг, пише 24 Канал.
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Невдалий бій Потєрі
З самого початку поєдинку Потєря зайняв центр октагона, намагаючись заплутати сеперника оманливими рухами. Ульберг відповідав поодинокими, але точними ударами. Новозеландець користувався своїми фізичними перевагами, тримаючи українця на безпечній дистанції.
На 2-й хвилині бою Потєря спробував виконати тейкдаун, але отримав удар у потилицю та опинився на підлозі. Ульберг кинувся добивати українського бійця. Рефері змушений був зупинити бій та присудити перемогу технічним нокаутом новозеландцю.
Потєря зазнав 4 поразки в змішаних єдиноборства при 19 перемогах. У чемпіонаті UFC українець провів три поєдинки: 1 перемога і дві поразки.
Нагадаємо, що у попередньому бою Потєря відправив на пенсію легенду MMA Маурісіо Руа. Українець присвятив свою перемогу загиблому на війні фанату Динамо Максиму Яловцову.
Відео бою Потєря – Ульберг