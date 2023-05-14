У ніч із 13 на 14 травня в Шарлотті (штат Північна Кароліна) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC. Втретє у змаганнях взяв участь український боєць Ігор Потєря. Суперником 26-річного киянина був новозеландець Карлос Ульберг, пише 24 Канал.

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Невдалий бій Потєрі

З самого початку поєдинку Потєря зайняв центр октагона, намагаючись заплутати сеперника оманливими рухами. Ульберг відповідав поодинокими, але точними ударами. Новозеландець користувався своїми фізичними перевагами, тримаючи українця на безпечній дистанції.

На 2-й хвилині бою Потєря спробував виконати тейкдаун, але отримав удар у потилицю та опинився на підлозі. Ульберг кинувся добивати українського бійця. Рефері змушений був зупинити бій та присудити перемогу технічним нокаутом новозеландцю.

Потєря зазнав 4 поразки в змішаних єдиноборства при 19 перемогах. У чемпіонаті UFC українець провів три поєдинки: 1 перемога і дві поразки.

Нагадаємо, що у попередньому бою Потєря відправив на пенсію легенду MMA Маурісіо Руа. Українець присвятив свою перемогу загиблому на війні фанату Динамо Максиму Яловцову.

Відео бою Потєря – Ульберг