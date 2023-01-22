В бразильському Ріо-де-Жанейро відбувся турнір UFC 283. В програмі шоу український напівважковаговик Ігор Потєря зустрівся з місцевою легендою Маурісіо Руа, повідомляє 24 канал.

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Ветеран не встояв проти натиску українця

Українець почав бій без поспіху, поступово нарощуючи натиск та силу удару. 41-річному ветерану було складно протистояти активному Потєрі.

В кінці першого раунду український боєць потряс бразильця правим ударом, проте той зміг втриматися на ногах.

Потєря притиснув суперника до сітки, а потім добив серією ударів. Рефері змушений був зупинити побиття бразильської легенди, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом.

Відео нокауту в поєдинку Потєря – Руа

Таким чином Ігор Потєря здобув першу перемогу в UFC. Нагадаємо, що свій перший поєдинок в промоушені він провів у липні 2022 року і програв румуну Ніколае Негумеряну.

Для легенди ММА Маурісіо Руа ця поразка стала третьою поспіль. 41-річний ветеран вирішив завершити кар'єру в ММА.