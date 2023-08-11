Промоутер Олександр Красюк розповів про перспективи Берінчика провести титульний бій. Багато залежить від іншого українського боксера.

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Олександр Красюк зазначив, що у лінії WBO вище Берінчика стоять Василь Ломаченко і Шакур Стівенсон, а якщо вони боксуватимуть між собою, то Денис по праву може претендувати на повноцінний пояс WBO, можливо, навіть у наступному поєдинку. Та от промоутер не впевнений у такому розвитку подій, тому підкреслив, що його правильність – це питання часу. Також Красюк зазначив, що до кінця така дуель навряд відбудеться до кінця року, оскільки боксер не хоче забігати наперед, а налаштовується повністю на свій найближчий бій, який відбудеться у андеркарді бою Усик – Дюбуа.

Промоутер все ж переконує, що не дивлячись на недалекоглядність Дениса, у нього все ж є глобальний план – боксувати за чемпіона світу, тому що українець уже перевиконав усі необхідні передумови для того, щоб провести титульну зустріч. Також Олександр зазначив, що Берінчик може навіть зустрітися із Стівенсоном, про що Боб Арум (американський промоутер) повідомляв перед поєдинком Дениса в андеркарді Ф’юрі.

Президент WBO визнав цей факт ще 2 роки тому на конгресі. Але через стагнацію, через Ломаченка власне, тому що він ніколи не захоче битися з Берінчиком, вони це неодноразово оголошували. Такий поєдинок був неможливий. Тому, якщо Стівенсон з Ломаченком битимуться за WBC, то звичайно, що Берінчик матиме пріоритет на WBO. Але необов’язково, якщо Василь буде битися не з Шакуром, то так само Денис пріоритетом має битися за WBO зі Стівенсоном,

– сказав Красюк.

До речі. Свій наступний поєдинок Денис Берінчик проведе у андеркарді бою Олександр Усик – Денієл Дюуба. Український боксер зустрінеться із шведським бійцем Ентоні Їгітою (27-3-1, 10 КО), а сам поєдинок пройде 26-го серпня у Вроцлаві.

Нагадаємо, що WBC санкціонує бій Василь Ломаченко – Шакур Стівенсон, оскільки пояс у легкій вазі став вакантним. Та от український боксер має нагоду відмовитись від поєдинку, який є першим номером у рейтингу та навіть не опустився нижче після поразки Девіну Хейні. На таку ситуацію також скаржився Олександр Красюк назвавши це "політичною історією".