Бій Ломаченка з Накатані відбудеться за заповнених трибун

Український боксер Василь Ломаченко 26 червня у Лас-Вегасі проведе бій проти японця Масайоші Накатані. Боксери поб'ються за підтримки глядачів.

Бій з глядачами

Влада округу Кларк, до якого належить Лас-Вегас, напередодні офіційно дозволили на 100% заповнювати арени, ресторани та інші місця масового скупчення людей.

Читайте також Проєкт Мінцифри та FAVBET "Цифровізація бібліотек" визнано найкращим на PR марафоні

Таким чином, український боксер Василь Ломаченко проведе свій бій проти Масайоші Накаті за підтримки американських глядачів. Офіційно поєдинок відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel. Наживо бій зможуть відвідати близько 4 тисяч вболівальників.

Наступний бій Ломаченка