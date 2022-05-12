Красюк: Ф’юрі не знаходився в гарній формі

Олександр Красюк, який є промоутером Олександра Усика, розповів, як оцінив боксер бій Ф'юрі – Уайт. За його словами, побачене не вразило ні його, ні українського спортсмена.

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Я питав в Усика про його враження від бою. Він сказав: "Бій – лайно, але нокаут був хорошим",

– сказав Красюк.

Промоутер також дивився бій, він назвав обох боксерів "незграбними важковаговиками".

"Я дивився бій із рингсайду. Зізнатися чесно, побачене мене теж не вразило. Я не побачив, щоб Ф’юрі вніс якісь зміни та якось покращився в порівнянні з першим боєм проти Деонтея Уайлдера. Це були два незграбних важковаговики, і обидва бійці викликають забагато питань", – зазначив фахівець.

На його думку, Тайсон був не у формі, Уайт – не найтехнічніший боєць.

"Ф’юрі не знаходився в гарній формі, а Уайту не було чого запропонувати, тому що він не найтехнічніший боєць у світі", – підсумував промоутер.

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