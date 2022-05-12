Красюк: Ф’юрі не знаходився в гарній формі
Олександр Красюк, який є промоутером Олександра Усика, розповів, як оцінив боксер бій Ф'юрі – Уайт. За його словами, побачене не вразило ні його, ні українського спортсмена.
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Я питав в Усика про його враження від бою. Він сказав: "Бій – лайно, але нокаут був хорошим",
– сказав Красюк.
Промоутер також дивився бій, він назвав обох боксерів "незграбними важковаговиками".
"Я дивився бій із рингсайду. Зізнатися чесно, побачене мене теж не вразило. Я не побачив, щоб Ф’юрі вніс якісь зміни та якось покращився в порівнянні з першим боєм проти Деонтея Уайлдера. Це були два незграбних важковаговики, і обидва бійці викликають забагато питань", – зазначив фахівець.
На його думку, Тайсон був не у формі, Уайт – не найтехнічніший боєць.
"Ф’юрі не знаходився в гарній формі, а Уайту не було чого запропонувати, тому що він не найтехнічніший боєць у світі", – підсумував промоутер.
Ф'юрі – Уайт: детальніше про бій
- 23 квітня на ринзі зустрілися двоє британських боксери Тайсон Ф'юрі та Ділліан Уайт. На стадіоні "Вемблі" за поєдинком спостерігали 94 тисячі глядачів.
- Для Ф'юрі це був другий титульний захист, тоді як Уайт уперше бився за звання чемпіона світу.
- Тайсон домінував з самого початку поєдинку, а у 6-му раунді він нокаутував свого опонента аперкотом в підборіддю Уайта, після чого той впав.
- Уайт не погоджується з перемогою Тайсона. Він вважає, що його суперник порушив правила. Ділліан вважає, що судді мали дати йому додатковий час.
- Відразу після бою Ф'юрі заявив, що збирається закінчити свою кар'єру боксера.