Красюк: Фьюри не находился в хорошей форме

Александр Красюк, являющийся промоутером Александра Усика, рассказал, как оценил боксер бой Фьюри – Уайт. По его словам, увиденное не поразило ни его, ни украинского спортсмена.

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Я спрашивал у Усика о его впечатлении от боя. Он сказал: "Бой – дерьмо, но нокаут был хорошим",

– сказал Красюк.

Промоутер также смотрел бой, он назвал обоих боксеров "угловатыми тяжеловесами".

"Я смотрел бой из рингсайда. Признаться честно, увиденное меня тоже не поразило. Я не увидел, чтобы Фьюри внес какие-то изменения и как-то улучшился по сравнению с первым боем против Деонтея Уайлдера. Это были два неловких тяжеловеса, и оба бойца вызывают слишком много вопросов", – отметил специалист.

По его мнению, Тайсон был не в форме, Уайт – не самый технический боец.

"Фьюри не находился в хорошей форме, а Уайту нечего было предложить, потому что он не самый технический боец ​​в мире", – подытожил промоутер.

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