Красюк: Фьюри не находился в хорошей форме
Александр Красюк, являющийся промоутером Александра Усика, рассказал, как оценил боксер бой Фьюри – Уайт. По его словам, увиденное не поразило ни его, ни украинского спортсмена.
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Я спрашивал у Усика о его впечатлении от боя. Он сказал: "Бой – дерьмо, но нокаут был хорошим",
– сказал Красюк.
Промоутер также смотрел бой, он назвал обоих боксеров "угловатыми тяжеловесами".
"Я смотрел бой из рингсайда. Признаться честно, увиденное меня тоже не поразило. Я не увидел, чтобы Фьюри внес какие-то изменения и как-то улучшился по сравнению с первым боем против Деонтея Уайлдера. Это были два неловких тяжеловеса, и оба бойца вызывают слишком много вопросов", – отметил специалист.
По его мнению, Тайсон был не в форме, Уайт – не самый технический боец.
"Фьюри не находился в хорошей форме, а Уайту нечего было предложить, потому что он не самый технический боец в мире", – подытожил промоутер.
Фьюри – Уайт: подробнее о бое
- 23 апреля на ринге встретились два британских боксера Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. На стадионе "Уэмбли" за поединком наблюдали 94 тысячи зрителей.
- Для Фьюри это была вторая титульная защита, тогда как Уайт впервые дрался за звание чемпиона мира.
- Тайсон доминировал с самого начала поединка, а в 6-м раунде он нокаутировал своего оппонента аперкотом в подбородке Уайта, после чего тот упал.
- Уайт не согласен с победой Тайсона. Он считает, что его соперник нарушил правила. Диллиан считает, что судьи должны были дать ему дополнительное время.
- Сразу после боя Фьюри заявил, что намерен закончить свою карьеру боксера.