Уайт: Мені потрібно було дати додатковий час

Бій закінчився у 6-му раунді, коли Ф'юрі влучив аперкотом точно по підборіддю Уайта, після чого той впав та не міг підвестися на ноги.

До слова Ф'юрі нокаутував Уайта в шостому раунді та захистив звання чемпіона світу WBC: відео удару

Уайт не погоджується з перемогою Тайсона. Він вважає, що його суперник порушив правила.

Мене вразили, але я намагався прийти до тями. Ф’юрі штовхнув мене, я впав і вдарився головою, що є порушенням правил,

– заявив боксер.

Ділліан вважає, що судді мали дати йому додатковий час.

"Це не боротьба, це бокс. Мені потрібно було дати додатковий час, щоб відновитися, а потім продовжити бій. Мене спіймав хороший удар. Я пішов на лівий аперкот, він пішов на правий. Тайсон трохи вищий за мене, тому, очевидно, він був на відстані. Я намагався зібратися, а він на повну штовхнув мене двома руками", – сказав Уайт.

Після його поєдинку "Циганський король" заявив, що планує закінчити свою кар'єру. Уайт сподівається, що цього не станеться, і він буде мати другу спробу.

Я мав би встигнути оговтатися, повернутися до свого кутка, але Тайсону Ф’юрі багато чого сходить з рук. Тайсон сказав, що піде на пенсію. Я сподіваюся, що він не зробить цього, тому що я хочу ще раз зустрітися,

– додав Ділліан.