На заваді тільки Усик: Ф'юрі планує провести реванш проти Нганну

Промоутер Френк Воррен повідомив, що чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі планує провести ще один бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. Очевидно, що "Циганський король" залишився незадоволеним своєю перемогою.

Наприкінці жовтня Тайсон Ф'юрі роздільним рішенням суддів здобув перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Під час бою "Циганський король" мав непереконливий вигляд, а в третьому раунді взагалі опинився в нокдауні.

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Воррен: Тайсон хоче реваншу

Цей поєдинок не був титульним. Британець не ризикував своїм чемпіонським поясом. Проте обидва суперники отримали величезні гонорари від організаторів. Тож не дивно, що в майбутньому нокаутери планують знову зійтися на боксерському рингу.

Принаймні так пообіцяв промоутер "Жадібного пуза" Френк Воррен.

Тайсон сказав мені, що він хоче реваншу, і я знаю, що Нганну цього хоче. До речі, Нганну хороший хлопець. Він дійсно хороший хлопець, навколо нього хороша команда, і я впевнений, що ми зробимо це знову,

– розповів Воррен.