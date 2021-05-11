Бій Берінчик – Лобов перенесено

Поєдинок непереможного українця Дениса Берінчика проти Артема Лобова перенесено. Бійці повинні провести поєдинок на голих кулаках.

У Берінчика травма

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик повідомив про те, що його бій з колишнім бійцем UFC Артемом Лобовим перенесений. Нова дата бою – 24 липня.

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33-річний Берінчик заявив, що зазнав травми плеча.

У спорті я вже 22 рік, і у мене є свої боксерські травми. На спарингах з Анатолієм Шпонарським я пошкодив своє ліве плече у клінчі. Вибачте, так буває. Бій з Артемом Лобовим переноситься на липень. Прийміть мої вибачення,

– повідомив Берінчик.

Що відомо про бій