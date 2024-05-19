Денис Берінчик проводить титульний двобій за версією WBO проти непростого суперника із Мексики. Український боксер знову приємно здивував своїм виходом у ринг, інформує 24 Канал.

Варто побачити Ф'юрі поцілував Усика після бою за абсолют: кумедне відео

Крутий вихід від Берінчика

Цього разу костюм Берінчика був повністю камуфляжний, а у руках боксера була козацька шабля. Своїм виходом Денис під "Козацький марш" одразу ж завоював підтримку місцевої публіки у США.

Відео виходу Дениса Берінчика у ринг

Нагадаємо, що бій Берінчика вже є другим великим поєдинком за участь українських боксерів за декілька годин. Вночі 19-го травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу з боксу у хевівейті.