У німецькому Гамбурзі відбулося шоу боксу за участю українського боксера Карена Чухаджяна. Наш співвітчизник боксував із британцем Гаррі Скарфом у поєдинку-елімінаторі за лінією IBF у напівсередній вазі.

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Чухаджян у наступному поєдинку може стати чемпіоном світу

Бій у Гамбурзі вийшов досить рівним, із невеликою ініціативою у Карена. Після закінчення 12 раундів усі три судді віддали перемогу українському боксеру з однаковим рахунком 116:112.

Важливо. Завдяки цій перемозі Чухаджян став обов'язковим претендентом на пояс тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі, яким володіє Джарон Енніс.

До речі, саме у поєдинку з Еннісом український боксер зазнав першої за вісім років поразки у кар'єрі, поступившись одностайним рішенням суддів.

Відеоогляд бою Карен Чухаджян – Гаррі Скарф

Для Чухаджяна це 24-та перемога в 26 поєдинках на професіональному рівні. 13 разів Карен виграв нокаутом, проте в пасиві 27-річного українця є також дві поразки.