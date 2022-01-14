Битий Усиком боксер запропонував Джошуа допомогу перед реваншем

Один з найважчих суперників у кар'єрі Олександра Усика латвієць Майріс Брієдіс пропонує допомогу Ентоні Джошуа. Битий Усиком боксер переконує, що знає, як зупинити непереможного українця.

Усик і Брієдіс зустрічалися у 2018 році й українець у важкому бою відібрав у суперника титул чемпіона світу за версією WBC у першій важкій вазі.

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Брієдіс: Я покажу Джошуа, як перемагати Усика

36-річний латвієць заявив, що вже в першому раунді бою Усик – Джошуа знав переможця протистояння. На його думку, дії Усика в ринзі – безумство.

"Мене не здивувала перемога Усика проти Джошуа. Коли я побачив, як виглядає Усик, то після першого раунду зрозумів, що якщо він почав битися з такою швидкістю… Я знав, що Усик завжди нарощує швидкість. Отже, коли я подивився перший раунд, то зрозумів, що його дії в рингу – це безумство", – сказав Майріс.

Чемпіон світу за версією IBF пропонує допомогти Джошуа підготуватися до реваншу проти Усика.

Перепрошую перед командою Джошуа, але йому потрібні невеликі зміни. Якщо він справді хоче перемогти Усика, йому треба приїхати у мій зал і тренуватися, готуватися разом зі мною. Я покажу йому, як перемагати Усика. Ми з Олександром не друзі, але добрі джентльмени. Нам треба розуміти, що важливіше для мене – дружити з Усиком або дати щось нове Джошуа,

– заявив латвієць.

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