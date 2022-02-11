Білосюк повернулась до команди та готується до естафети на Олімпіаді-2022
Джерело:Biathlon.com.ua
Чудові новини надійшли з розташування збірної України з біатлону. Капітан жіночої команди Олена Білосюк покинула самоізоляцію.
Гарні новини від збірної України
Нарешті ситуація в українській збірній покращується. Олена Білосюк отримала два негативні тести на коронавірус та змогла покинути самоізоляцію.
До теми COVID-19 вдарив по команді: склад України на жіночий спринт на Олімпіаді-2022
Титулована біатлоністка повернулась до команди та вже готується до коронної естафети. Також із самоізоляції вийшли сервісмен Іван Білосюк та масажист чоловічої збірної Михайло Гуменяк.
Такий розвиток подій дозволить Україні виступати четвірку на жіночу естафету, яка запланована на 16 лютого. Не виключено, що до цього часу від COVID-19 вилікується ще й Блашко.
На жаль, спортсменка не виступить у спринті, який відбудеться 11 лютого. Україну у гонці представлятимуть лише три біатлоністки – Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.
Нагадаємо, що саме ці три спортсменки перед гонкою були в обоймі Уроша Велепця.
Проблеми у збірній України
- На самоізоляції після отримання позитивного тесту на коронавірус продовжує перебувати Дар'я Блашко.
- А от Валентина Семеренко достроково завершила свої виступи на Олімпіаді-2022. Досвідчена біатлоністка не змогла завершити "індивідуалку" та зійшла з траси на екваторі гонки. За словами тренера, в однієї з сестер "алергія" на холод. Валентина пов'язала усе це зі збоєм в організмі.