Двох тренерів, які намагалися ліквідувати Тімановську, видворили з Олімпійських ігор в Токіо

На тлі ситуації навколо білоруської легкоатлетки Крістіни Тімановської, яку намагалися силою змусити перервати виступ на Олімпіаді в Токіо і повернутися з Японії на батьківщину, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в п'ятницю, 6 серпня, відкликав акредитацію у двох тренерів спортсменки: Артура Шумака і Юрія Мойсєвіча.

Вони вже покинули Олімпійське селище, але МОК "надасть їм можливість висловитися", відзначили в комітеті. Вони повинні будуть покинути Токіо.

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Комітет зазначає, що рішення було прийнято в якості тимчасового заходу в інтересах благополуччя спортсменів з Білорусі, які все ще знаходяться в Токіо.

Скандал довкола Тімановської: коротко