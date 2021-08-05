Тімановська розповіла, як сприйняла цькування з боку білоруських державних ЗМІ.

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Мені сказали мої батьки, що по телевізору про мене вже говорять дуже погані речі. Про те, що я не скористалася шансом пробігти на Олімпіаді у тій дисципліні, в якій ніколи в житті не брала участі, що я недоспортсмен і щось подібне. Також мені надсилали фото з телеграм-каналів, де залишали посилання на мій Instrgram з проханнями писати мені якісь погані речі. Мені надходило дуже багато поганих повідомлень,

– зазначила вона.

Вона підкреслила, що при цьому отримала набагато більше слів підтримки, ніж негативу.

"Але вже в той момент надходило набагато більше слів підтримки від людей, тому я читала набагато більше позитивних коментарів, ніж негативних", – розповіла білоруська спортсменка.

Скандал довкола Тімановської: коротко