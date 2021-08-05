Тімановська розповіла, як сприйняла цькування з боку білоруських державних ЗМІ.
Дивіться також Хочу залишитись у спорті, – Тімановська поки не проситиме у Польщі політичного притулку
Мені сказали мої батьки, що по телевізору про мене вже говорять дуже погані речі. Про те, що я не скористалася шансом пробігти на Олімпіаді у тій дисципліні, в якій ніколи в житті не брала участі, що я недоспортсмен і щось подібне. Також мені надсилали фото з телеграм-каналів, де залишали посилання на мій Instrgram з проханнями писати мені якісь погані речі. Мені надходило дуже багато поганих повідомлень,
– зазначила вона.
Вона підкреслила, що при цьому отримала набагато більше слів підтримки, ніж негативу.
"Але вже в той момент надходило набагато більше слів підтримки від людей, тому я читала набагато більше позитивних коментарів, ніж негативних", – розповіла білоруська спортсменка.
Скандал довкола Тімановської: коротко
- Скандал розгорівся на Олімпіаді в Токіо.
- Тімановська публічно висловила обурення через те, що дівчину змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі.
- Спортсменка розкритикувала спортивне керівництво країни, через що тепер не може повернутись у Білорусь через небезпеку.
- Її намагалися змусити покинути Японію та повернутись додому, але Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців та попросила захисту.
- Тімановська переконана, що її б могли кинути за ґрати після повернення у Білорусь.
- Дівчину звільнили з олімпійської збірної Білорусі.