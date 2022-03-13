Білоруска Соболенко не одягнула обіцяну стрічку на підтримку України та програла
Аріна Соболенко несподівано вилетіла з турніру Індіан-Веллс. Білоруська тенісистка не дотримала слово та не одягнула синьо-жовту стрічку на підтримку України.
Не вміє тримати обіцянку
Третя ракетка світу припинила свою боротьбу вже на стадії 1/32 фіналу турніру у Каліфорнії. Кривдницею Аріни Соболенко стала італійка Ясміне Паоліні (WTA №46), пише 24 канал.
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Поєдинок тривав три сети. Перша партія залишилась за білорускою та стала для неї останньою у цій зустрічі – 2:6, 6:3, 6:3.
Цікаво, що перед поєдинком Соболенко обіцяла вийти на корт із синьо-жовто стрічкою, щоб підтримати Україну. Але так і не дотримала слова.
Ініціативу зі стрічками започаткувала полячка Іга Швьонтек. Вона додала, що поділиться українськими стрічками з тенісистами, які теж вирішать висловити підтримку українцям.
Раніше Аріна Соболенко розповіла, що немає жодного конфлікту з українськими тенісистками на тлі війни України з Росією. Хоча її рідна Білорусь активно підтримує російських окупантів.
Квітова показала приклад Соболенко
Що не скажеш про титуловану Петру Квітову. Чеська тенісистка одягнула на костюм стрічку, яка була виконана у кольорах прапора України. Після перемоги над білорускою Олександрою Соснович чешка зробила зворушливий пост на своїй сторінці у твітері.
Граю тут з українцями в моєму серці та розумі,
– написала Квітова.
Нагадаємо, що усі українки покинули турнір Індіан-Веллс.