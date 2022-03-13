Не умеет держать обещание
Третья ракетка мира прекратила свою борьбу уже на стадии 1/32 финала турнира в Калифорнии. Обидчицей Арины Соболенко стала итальянка Ясмине Паолини (WTA №46), пишет 24 канал.
Стоит прочесть Белорусская теннисистка Соболенко рассказала об отношениях с украинками на фоне войны в Украине
Поединок длился три сета. Первая партия осталась за белорусской и стала для нее последней в этой встрече – 2:6, 6:3, 6:3.
Интересно, что перед поединком Соболенко обещала выйти на корт с сине-желтой лентой, чтобы поддержать Украину. Но так и не сдержала слова.
Инициативу с лентами положила начало полячка Ига Швёнтек. Она добавила, что поделится украинскими фильмами с теннисистами, которые тоже решат выразить поддержку украинцам.
Ранее Арина Соболенко рассказала, что нет конфликта с украинскими теннисистками на фоне войны Украины с Россией. Хотя ее родная Белоруссия активно поддерживает российских оккупантов.
Квитова показала пример Соболенко
Что не скажешь о титулованной Петре Квитовой. Чешская теннисистка надела на костюм ленту, выполненную в цветах флага Украины. После победы над белорусской Александрой Соснович чешка совершила трогательный пост на своей странице в твиттере.
Играю здесь с украинцами в моем сердце и уме,
– написала Квитова.
Напомним, что все украинки покинули турнир Индиан-Уэллс.