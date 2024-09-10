Не спокусилися на російські гроші: Бідний назвав союзника України в спортивній спільноті

Останні десятиліття Росія завдяки підкупу намагалася корумпувати міжнародний спорт. Попри титанічні зусилля країні-агресорці не вдалося повністю реалізувати свій задум.

Новопризначений очільник Міністерства молоді і спорту України Матвій Бідний розповів про впливову спортивну федерацію, яка не спокусилася на шалені гроші. Ба більше в її керівному апараті немає жодного росіянина.

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Бідний: Кое відсторонив росіян з усіх дисциплін

Мова йде про Світову легку атлетику (World Athletics), яку очолює британець Себастьян Кое. Впливова організація не допускає до змагань російських спортсменів.

Завдяки чіткій позиції World Athletics легкоатлетів з країни-агресорки не було на Олімпійських іграх в Парижі.

Президент Світової легкої атлетики лорд Себастьян Кое домігся принципового рішення відсторонити усіх росіян з усіх дисциплін та видів змагань. У керівництві цієї організації немає жодного росіянина, а сам Кое системно підтримує Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки підтримки України,

– зазначив Бідний.

Втім, є достатньо протилежних прикладів. Зокрема, у Всесвітній федерації боротьби два віцепрезиденти – росіяни Міхаїл Маміашвілі та Наталья Яригіна. Скандаліст Маміашвілі постійно лаяв президента МОК Томаса Баха та обіцяв на танках приїхати в Париж.

До речі, на Олімпіаді-2024 в Парижі виступало 15 "нейтральних" росіян. Єдину медаль представники країни-терористки здобули у парному розряді жіночого тенісу. "Срібло" виграли тенісистки Мірра Андрєєва та Діана Шнайдер