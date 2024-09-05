У середині липня 2020 року Матвій Бідний отримав призначення на посаду заступника міністра молоді та спорту України. А вже у листопаді 2023-го став виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту.

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Офіційне призначення Бідного

Бідний змінив на чолі Міністерства звільненого Вадима Гутцайта, який тепер очолює Національний олімпійський комітет України. Новоспечений в.о. керівника активно займався питанням допуску ворожих представників до Ігор у Парижі.

5 вересня 2024-го року Матвій Бідний став повноправним очільником Міністерства молоді та спорту України та продовжить свою роботу вже без приставки в.о. У Раді за нього проголосували 239 депутатів.

Нагадаємо, що у минулому Бідний є членом збірної України з бодибілдингу. Нинішній міністр має за своєю спиною титули чемпіона України (2000, 2001, 2002) та віцечемпіона світу серед юніорів-2000.