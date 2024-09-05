В Кабінеті міністрів України відбулись чисельні зміни. Серед іншого був призначений новий міністр молоді та спорту після того, як цю посаду в листопаді 2023 року залишив Вадим Гутцайт.

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Весь цей час виконуючим обов'язків міністра молоді та спорту був Матвій Вікторович Бідний, який був заступником в команду того самого Вадима Гутцайта. 24 Канал детальніше розповідає про нового міністра та його кар'єрний шлях.

Освіта та перемоги з бодибілдингу

Функціонеру 44 роки. Він народився у 1979 році у Києві, а на початку 00-х отримав дві освіти:

у 2001-му закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України за спеціальністю тренер-викладач

у 2004-му закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю фінанси підприємства

Також з 1999 по 2004 роки Бідний був членом збірної України з бодибілдингу та мав чимало успіхів у цьому виді спорту. Так, з 2000 по 2002 роки Матвій ставав чемпіоном України, а у 2000-му виграв чемпіонат світу серед юніорів у Дубаї.

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Успіхи в телешоу

Вперше стати знаменитим Матвію допомогло спортивно-розважальне шоу 00-х "Ігри патріотів". У 2005 році спортсмен був частиною збірної України в одній команді з олімпійською чемпіонкою Іриною Мерлені.

Тоді Матвій вразив своєю фізичною підготовку та блискавичним виступом на змаганні з жердиною на сходах приніс Україні перемогу у шоу. Паралельно із набуттям популярності Бідний займався бізнесом та починав робити перші кроки у політиці.

Відео виступу Матвія Бідного на "Іграх патріотів":

З 2001 по 2011 роки бодибілдер був тренером, а згодом і керівником в одному з київських фітнес-клубів. У 2006-му Матвій став помічником народного депутату від "Блоку Юлії Тимошенко" Андрія Портнова. Втім поруч із майбутнім зрадником України Бідний пробув лише рік.

У 2007-му відбулись дострокові вибори у Верховну раду, після чого Матвій перестав бути помічником депутата. Сам же Портнов пізніше приєднається до команди Віктора Януковича і у 2014 році втече з України після Революції Гідності.

Кар'єра у мінспорту

З того моменту Бідний надовго пропав з політичного життя України. Лише у 2016 році Матвій отримав посаду в Мінспорту – головний спеціаліст відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культуври та неолімпійських видів спорту.

Так Матвій і почав своє кар'єрне зростання саме у цьому міністерстві. У 2017 році він вступив до Національної академії державного управління при Президентові України.



Матвій Бідний вже вісім років працює у мінспорту / фото Міністерства молоді та спорту

Пізніше Матвій став працювати директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту у міністерстві. У 2020-му Вадим Гутцайт підвищив Бідного до звання свого заступника, а після відходу у НОК довірив йому виконувати обов'язки міністра.

Скандал із тестем

У той же час у 2022 році прізвище Бідного пов'язували з гучним скандалом. Річ у тім, що ДБР затримало колишнього члена Партії регіонів Григорія Дашутіна. Окрім приналежності до проросійської партії він також відомий як тесть Матвій Вікторовича.

Разом із його донькою Вікторією Бідний виховує трьох дітей. З нею він почав стосунки після того, як розлучився із колишньою дружиною Інною у 2019-му.

Так от промисловий концерн "Нікмас", який належить Григорію Дашутіну, підозрюють у забезпеченні продукцією військово-промисловий комплекс Росії. Роботу компанії заблокували, а самого експолітика заарештували.

За даними розслідування, компанія продовжила працювати на країну-агресорку і після початку повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році. Правда, до честі нового міністра спорту, він не став захищати свого тестя у публічній площині.

Йде слідство, він перебуває в слідчому ізоляторі. Звісно, це дуже неприємна історія. Але він доросла людина. Коли я школу закінчував, він вже був народним депутатом. Я не можу сказати, що у нас із ним були близькі стосунки. Він досить жорстка та авторитарна людина, сформована тим режимом. Тому нести відповідальність за його дії я не збираюся. Кожен має відповідати за свої вчинки, особливо в такий час, коли ціна дуже висока. Якщо виявиться, що він дійсно скоїв злочин, він має за це відповідати,

– зазначив Бідний.

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Боротьба проти росіян

На днях Бідного обрали на посаду європейського представника у Виконкомі WADA. Сам Матвій висловився про це призначення на своїй сторінці у фейсбук.

Члени Спеціального Європейського Комітету з питань Всесвітнього антидопінгового агентства (САНАМА) одноголосно підтримали мою кандидатуру. Для мене це велика честь та можливість посилити голос України та обʼєднаної Європи в антидопінговій спільноті. Я вірю, що разом ми зможемо побудувати сильнішу глобальну антидопінгову систему, де атлети матимуть всі необхідні інструменти, підтримку та захист. Це важливий крок вперед у галузі спортивної дипломатії. Дякую всім міжнародним партнерам за підтримку української волі до перемоги,

– написав Бідний.

Вже в якості в.о. міністра спорту Матвій Вікторович став активно просувати ідею повного недопуску росіян до Олімпійських ігор. Він неодноразово закликав світову спільноту не йти назустріч представникам країни-терористки.



Матвій Бідний виконує обов'язки міністра вже майже рік / фото Міністерства молоді та спорту

Бідний згадував приклад нацистської Німеччині, якій дозволили у 1936 році приймати Олімпіаду, що і закріпило міць режиму Адольфа Гітлера. Втім все одно МОК дозволив росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Ми розглядаємо спортсменів, які мають російське чи білоруське громадянство, які відверто не засудили агресію Росії проти України, як агентів гібридного впливу. Їх використовує російський та білоруський режими для поширення своєї пропаганди. Ми закликаємо відсторонити спортсменів, які мають російське чи білоруське громадянство від участі у будь-яких міжнародних змаганнях, у тому числі від участі в Олімпійських іграх. У будь-якому статусі,

– заявляв Матвій Вікторович.

З іншого боку, на Іграх у Парижі "нейтральних" спортсменів було не більше 30-ти, тому все ж таки ця боротьба мала свій вплив. Тепер хочеться вірити, що Матвій Вікторович з позитивного боку розкриється у статусі міністра молоді та спорту вже без приставки в.о.