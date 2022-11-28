Першою гонкою в новому біатлонному сезоні 2022/2023 буде індивідуальна гонка у чоловіків. Гонка розпочнеться о 14:15 за київським часом.

Варте уваги Оголошено склад України на перший етап Кубка світу з біатлону: Підручний в обоймі команди

Україна в цій гонці буде представлена 5 біатлоністами:

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Денис Насико

Артем Прима

А от капітан збірної України Дмитро Підручний до заявки на індивідуальну гонку не потрапив.

Варто відзначити, що гонка розпочнеться о 14:15. Перший з українців Богдан Цимбал стартує о 14:21:30. Натомість Артем Прима стартуватиме аж сотим в цій гонці, і його старт очікується о 15:01:00.