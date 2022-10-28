Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) продовжив дискваліфікацію російських та білоруських біатлоністів на невизначений термін. Щонайменше сезон-2022/2023 відбудеться без представників країн-агресорів.
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Кюн: У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони
Німецький біатлоніст Йоганнес Кюн зробив припущення, що було б на трасі, якби росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань. Він наголосив, що біатлон є одним із найнебезпечніших видів спорту, адже у ньому біатлоністи використовують гвинтівки та справжні патрони.
У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони. Я не знаю, що буде, коли російський спортсмен зустрінеться на трасі з українським. Насправді вони всі хороші хлопці, але хто знає, що може статися,
– сказав Кюн.
Чоловіча індивідуальна гонка відкриє новий біатлонний сезон у Контіолахті. Індивідуалка відбудеться 29 листопада. На першому етапі Кубка світу заплановано аж 8 гонок: індивідуалки, спринти, переслідування та естафети.
Нагадаємо, що минулий сезон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був достроково закінчений для синьо-жовтої збірної.