Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) продовжив дискваліфікацію російських та білоруських біатлоністів на невизначений термін. Щонайменше сезон-2022/2023 відбудеться без представників країн-агресорів.

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Кюн: У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони

Німецький біатлоніст Йоганнес Кюн зробив припущення, що було б на трасі, якби росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань. Він наголосив, що біатлон є одним із найнебезпечніших видів спорту, адже у ньому біатлоністи використовують гвинтівки та справжні патрони.

У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони. Я не знаю, що буде, коли російський спортсмен зустрінеться на трасі з українським. Насправді вони всі хороші хлопці, але хто знає, що може статися,

– сказав Кюн.

Чоловіча індивідуальна гонка відкриє новий біатлонний сезон у Контіолахті. Індивідуалка відбудеться 29 листопада. На першому етапі Кубка світу заплановано аж 8 гонок: індивідуалки, спринти, переслідування та естафети.

Нагадаємо, що минулий сезон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був достроково закінчений для синьо-жовтої збірної.

Цікаво! Раніше IBU поставив умови біатлоністам із Росії та Білорусі заради виступу у новому сезоні. Представники країн-агресорів повинні були засудити дії своїх країн у бік Україні та не брати участь у військових діях. Але росіяни та білоруси усі умови проігнорували.