Сподобалося бути на вершині Олімпу: Меркушина прокоментувала золоту медаль ЄЮОФ-2023

У Італії триває Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2023 із зимових видів спорту. Перший день змагань приніс збірній України золоту нагороду.

Українська біатлоністка Олександра Меркушина стала чемпіонкою у спринті. Своїми емоціями від перемоги 18-річна спортсменка поділилася у коментарі Суспільне Спорт.

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Найкращий момент кар'єри Олександри Меркушиної

У біатлонному сезоні 2022/23 Меркушина-молодша дебютувала на Кубку світу. На думку спортсменки, виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) був не менш складним.

Легше точно не було, значно важче. Я дуже нервувалася перед гонкою, насправді сильно. Виходила на старт переповненою стресу та емоцій. Під час гонки вони відпустили, але все одно було важко,

– сказала юна біатлоністка.

Погодні умови не були сприятливими для проходження траси. Завдяки характеру Олександра зуміла подолати всі труднощі.

"Були складні погодні умови, часом ішов дощ, часом – сніг. Траса була важка, бо сніг був мокрий. Фізично було важко пройти цю гонку, але я розуміла, що це наслідок погоди, і всім важко. Я терпіла", – розповіла Меркушина.

Золота нагорода ЄЮОФ-2023 стала найвищим досягненням Олександри Меркушиної. На етапі Кубка світу в Антгольці біатлоністка була 44-ю в спринті.

Медаль? Мабуть, це один з найкращих моментів у моїй спортивній кар'єрі. Радію цьому та сподіваюся, що підійматимуся на високому рівні частіше, бо мені подобається там. Тут, звісно, також, тому сподіваюся, мене будуть більш серйозно сприймати на вищому рівні,

– сказала 18-річна спортсменка.

Ще одну нагороду на ЄЮОФ-2023 для України здобула Наталія Казюк. Фристайлістка виграла бронзову медаль у дисципліні біг-ейр. Наразі Україна посідає 13-те місце в медальному заліку ЄЮОФ-2023.