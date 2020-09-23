У 2020 році вперше в історії не відбудеться Різдвяна гонка з біатлону. Змагання, які щороку проходять на "Фельтінс-Арені" в Гельзенкірхені (Німеччина), у 2020 році не відбудеться через коронавірус.

У Німеччині діє заборона на проведення заходів з великою кількістю глядачів. Про це повідомляє Sport 1.

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Гонка, яка мала відбутися 28 грудня, переноситься на 2021 рік. Точної нової дати досі немає.

Квитки, придбані на захід у 2020 році, залишаться у силі.

Що таке Різдвяна гонка? Щорічне комерційне змагання з біатлону, яке проходить на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені з 2002 року. У 2010 році, через обвалення частини даху стадіону, гонка була перенесена на 27 березня 2011 року. Гонка є виставковою та не приносить залікових балів.

Як українці виступають на Різдвяній гонці

Українська команда двічі перемагала на Різдвяній гонці. У 2008 році золото Україні принесла пара Оксана Хвостенко й Андрій Дериземля.

У 2014 році золото здобули Валя Семеренко та Сергій Семенов. У 2019 році Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина посіли другу сходинку.