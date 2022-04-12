Без Світоліної та Костюк: склад збірної України на матч проти США на Кубку Біллі Джин Кінг

Визначались остаточна заявка жіночої збірної України з тенісу на матч Кубка Біллі Джин Кінг. Суперницями українок будуть тенісистки з США.

Новий склад України

У складі української збірної відбулись одразу декілька ключових змін. "Синьо-жовті" зіграють у знекровленому стані.

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Склад збірної України

Даяна Ястремська

Катаріна Завацька

Надія Кіченок

Людмила Кіченок

У складі США заявлено одразу п'ять тенісисток – Джессіка Пегула, Алісон Риск, Шелбі Роджерс, Ейжа Мухаммад та Дезіре Кравчик.

Які зміни відбулись у збірній України

Спершу у списку України була Еліна Світоліна та Марта Костюк. Однак обидві через травми вимушені пропустити матчі за національну команду.

Перша ракетка України не зможе зіграти через пошкодження спини. А Ястремська замінила Костюк, яка ляже під ніж хірурга.

Матч Кубка Біллі Джин Кінг США – Україна відбудеться 15 – 16 квітня.