Костюк потрібна операція

Марта Костюк буде однією з українських лідерок команди, яка не зіграє за Україну на Кубку Біллі Джин Кінг. Еліна Світоліна теж розповіла, що пропустить поєдинки за національну збірну.

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19-річна тенісистка з Києва розповіла, чому не захищатиме честь країни у грі проти США. Костюк ляже на операційний стіл. Через це українка пропустить турнір у турецькому Стамбулі.

Причина, через яку я не гратиму Кубок Біллі Джин Кінг, — це те, що мені потрібно зробити операцію. Сподіваюся, що до турніру у Мадриді (старт 28 квітня) я буду готова, а ось турнір у Стамбулі (18 квітня) доведеться пропустити,

– сказала Марта.

Костюк у збірній замінить Даяна Ястремська. У попередньому списку за Україну повинні зіграти Надія Кіченок, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок.

Зверніть увагу! Поєдинки відбудуться 16 – 17 квітня на хардовому покритті у місті Ешвілл (штат Північна Кароліна, США).

Також війна сильно вплинула на психологічний стан Костюк. Марта зізналась, що бували випадки, коли у неї було відчуття, що потрібно їхати у лікарню через постійну напругу. Спортсменці складно зосередитись на тенісі, коли в її рідній країні відбувається війна.