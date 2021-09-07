"Потрібно чесно Руслану сказати, якщо на нього не розраховують"

У двох останніх поєдинках Руслан Маліновський провів у "синьо-жовтій" футболці лише 39 хвилин. Футболіст начебто ображений на тренерський штаб через відсутність ігрової практики. Журналіст Ігор Циганик прокоментував ситуацію навколо гравця.

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Образа Маліновського? Таке може бути. Він приїхав з не останньої команди Італії. Тут потрібно чесно сказати, що якщо не розраховуєш на нього, то і не викликай. А якщо ти викликаєш, то потрібно ставити. Його напевно будуть питати в Італії, чому ти не граєш за свою збірну, яка не топ-збірна у світі,

– розповів Циганик.

Представник ЗМІ навів приклад Віталія Буяльського та Андрія Шевченка. Тоді Андрій Миколайович відверто зізнався, що не бачить у своїй схемі динамівця, тому просто не викликав футболіста до лав "синьо-жовтих". Журналіст вважає, що Петракову потрібно пояснити Руслану, чому той втратив стабільне місце в основі.

Правда, я не вважаю, що потрібно було Петракову виносити у пресу це питання з Маліновським. Мені здається, потрібно чесно Руслану сказати, якщо на нього не розраховують,

– відповів журналіст.