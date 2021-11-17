Без половини складу: у Шевченка серйозні проблеми перед дебютом у Дженоа

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко, який очолив команду на початку листопада, зіштовхнувся із серйозними проблемами зі складом. Незабаром в українця дебют на новому місці роботи.

У недільному матчі проти Роми Шевченка не зможе розраховувати одразу на вісім футболістів.

До слова Чого очікувати від Шевченка в Дженоа: врятує від вильоту, купить українця, виграє трофей

Список футболістів, які не зіграють у матчі проти Роми:

Центральний захисник і капітан Доменіко Крішіто (12 матчів у стартовому складі цього сезону, п'ять голів та одна результативна передача);

Нападник Маттіа Дестро (вісім матчів у стартовому складі та шість забитих голів);

Лівий фулбек Мохамед Фарес (сім матчів, два голи та один асист);

Центральний захисник Нікола Максімович (п'ять матчів у стартовому складі);

Центральний захисник Зіньйо Ванхеусден (п'ять матчів цього сезону);

Півзахисник Ернані (чотири матчі у сезоні);

Центральний захисник Маттіа Бані (три матчі у сезоні);

Нападник Феліпе Кайседо (п'ять матчів, у яких він забив один гол і віддав двох асистів).

Шевченко в Дженоа: що відомо

Колишній тренер збірної України 7 листопада очолив італійський клуб Дженоа.

Шевченко підписав угоду з "грифонами" до кінця червня 2024 року.

У Дженоа оголосили тренерський штаб українця.

Також відомо скільки екснаставник "синьо-жовтих" зароблятиме в Італії. Український фахівець отримуватиме майже так само, як на чолі національної команди.

14 із 17 забитих голів Дженоа цього сезону забили футболісти, які не вийдуть у матчі з Ромою.