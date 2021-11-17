Без половини складу: у Шевченка серйозні проблеми перед дебютом у Дженоа

17 листопада 2021 , 19:38
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Джерело:

телеграм-канал "Гранде Шева"

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко, який очолив команду на початку листопада, зіштовхнувся із серйозними проблемами зі складом. Незабаром в українця дебют на новому місці роботи.

У недільному матчі проти Роми Шевченка не зможе розраховувати одразу на вісім футболістів.

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Список футболістів, які не зіграють у матчі проти Роми:

  • Центральний захисник і капітан Доменіко Крішіто (12 матчів у стартовому складі цього сезону, п'ять голів та одна результативна передача);
  • Нападник Маттіа Дестро (вісім матчів у стартовому складі та шість забитих голів);
  • Лівий фулбек Мохамед Фарес (сім матчів, два голи та один асист);
  • Центральний захисник Нікола Максімович (п'ять матчів у стартовому складі);
  • Центральний захисник Зіньйо Ванхеусден (п'ять матчів цього сезону);
  • Півзахисник Ернані (чотири матчі у сезоні);
  • Центральний захисник Маттіа Бані (три матчі у сезоні);
  • Нападник Феліпе Кайседо (п'ять матчів, у яких він забив один гол і віддав двох асистів).
До слова. 14 із 17 забитих голів Дженоа цього сезону забили футболісти, які не вийдуть у матчі з Ромою.

Шевченко в Дженоа: що відомо

Автор: Юрій Семенюк