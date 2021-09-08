Гра з ротаціями у складі

Олександра Петраков перевірить футболістів у найближчому товариському матчі проти Чехії. "Синьо-жовті" підходять до цього поєдинку без декількох гравців основного складу.

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Воротарі: Дмитро Різник, Денис Бойко

Дмитро Різник, Денис Бойко Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь, Тарас Качараба

Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь, Тарас Качараба Півзахисники: Микола Шапаренко, Сергій Булеца, Владислав Кочергін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Олександр Зінченко

Микола Шапаренко, Сергій Булеца, Владислав Кочергін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Олександр Зінченко Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан

Нагадаємо, що після матчі відбору чемпіонату світу-2022 розташування збірної покинули відразу вісім гравців: Ігор Харатін, Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський.

Олександр Петраков зазначав, що відпустив футболістів через Лігу чемпіонів. Донецький Шахтар попросив тренера відпустити гравців перед важливими поєдинками європейського турніру.

Товариський матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 8 вересня. Початок зустрічі о 21:45.