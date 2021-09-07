Петраков розповів, чому він вирішив відпустити з розташування "синьо-жовтих" гравців Динамо і Шахтаря напередодні товариської гри з Чехією.

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Попереду Ліга чемпіонів, дуже серйозні змагання. До мене звернувся Шахтар, щоб я відпустив трьох осіб. Я сказав, що прийму рішення тільки після гри (з Францією, – ред.). І прийняв рішення відпустити також і трьох динамівців, щоб не було ніяких пересудів,

– сказав Петраков.

"Я покликав хлопців, вони всі знали, щоб не було ніяких в команді інших розмов, образ якихось. Ось таким чином я поступив", – заявив він.

Чехія – Україна: перед матчем

Історія протистоянь налічує 4 матчі. У двох поєдинках перемогу святкували українці. Одна зустріч завершилась звитягою чехів та ще в одній грі була розписана мирова.

Востаннє збірні грали між собою 16 жовтня 2018 року. Та зустріч завершилась мінімальним успіхом "синьо-жовтих" (1:0). Єдиний гол за українську команду забив атакувальний півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

Товариський матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 8 вересня. Початок зустрічі о 21:45.