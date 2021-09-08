Тренер з почуттям гумору

Олександр Петраков відповів на запитання представників ЗМІ на традиційні передматчевій пресконференції. Перше ж запитання підійняло усім настрій.

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Честь поставити перше запитання Олександру Петракову випала Ірині Козюпі. Саме ця журналістка раніше зробила спільну світлину з наставником, зустрівши його у метро після матчу Динамо.

Однак від хвилювання Ірина забула, як звати батька Петракова.

Олександре Петровиче…,

– сказала журналістка.

Однак її відразу поправив пресаташе збірної України Олександр Гливинський: "Васильович".

Усю цю ситуацію Петраков сприйняв із гумором та розрядив атмосферу під час пресконференції.

Та нехай Петрович, нормально,

– відповів Петраков.

"У людей Ліга чемпіонів, дуже серйозне змагання"

Ірина Козюпа продовжила своє запитання, яке стосувалось того, чому тренер відпустив чималу групу футболістів перед матчем проти Чехії. Олександр Петраков зазначив, що раніше з проханням відпустити декількох гравців звернувся Шахтар. Однак прийняв своє рішення фахівець лише після двох поєдинків відбору чемпіонату світу-2022.

У людей Ліга чемпіонів, дуже серйозне змагання. До мене звернувся Шахтар, але я сказав, що рішення будуть приймати тільки після гри. І прийняв рішення також відпустити і динамівців трьох, щоб не було пересудів,

– розповів тренер "синьо-жовтих".