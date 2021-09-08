Игра с ротациями в составе

Александр Петраков проверит футболистов в ближайшем товарищеском матче против Чехии. "Сине-желтые" подходят к этому поединку без нескольких игроков основного состава.

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  • Вратари: Дмитрий Резник, Денис Бойко.
  • Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.
  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Сергей Булеца, Владислав Кочергин, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.
  • Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Напомним, что после матча отбора Чемпионата мира-2022 расположение сборной покинули сразу восемь игроков: Игорь Харатин, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.

Александр Петраков отмечал, что отпустил футболистов из-за Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер попросил тренера отпустить игроков перед важными поединками европейского турнира.