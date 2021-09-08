Игра с ротациями в составе

Александр Петраков проверит футболистов в ближайшем товарищеском матче против Чехии. "Сине-желтые" подходят к этому поединку без нескольких игроков основного состава.

Интересно Пускай будет Петрович, – Петраков с юмором отреагировал на ошибку журналистки

Вратари: Дмитрий Резник, Денис Бойко.

Дмитрий Резник, Денис Бойко. Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.

Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба. Полузащитники: Николай Шапаренко, Сергей Булеца, Владислав Кочергин, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Николай Шапаренко, Сергей Булеца, Владислав Кочергин, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Александр Зинченко. Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Напомним, что после матча отбора Чемпионата мира-2022 расположение сборной покинули сразу восемь игроков: Игорь Харатин, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.

Александр Петраков отмечал, что отпустил футболистов из-за Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер попросил тренера отпустить игроков перед важными поединками европейского турнира.

Товарищеский матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало встречи в 21:45.