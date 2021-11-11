Без двох ключових гравців, але з Маліновським: заявка збірної України на матч із Болгарією

11 листопада 2021 , 10:59
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Джерело:

УАФ

Збірна України 11 листопада зіграє в Одесі проти Болгарії. Олександр Петраков визначився із заявкою "синьо-жовтих" на товариський поєдинок.

Несподіванки у заявці

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився із списком футболістів, які зможуть взяти участь у домашньому товариському поєдинку з болгарами. Без несподіванок не обійшлось.

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Список складається традиційно з 23-х гравців. Поза заявкою української збірної неочікувано для усіх опинились два основні футболісти Динамо – захисник Ілля Забарний та півзахисник Микола Шапаренко.

Натомість у заявку на матч потрапили Руслан Маліновський та Денис Гармаш.

Заявка збірної України

  • Воротарі: Андрій Пятов, Георгій Бущан, Дмитро Різник
  • Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Едуард Соболь, Тарас Качараба
  • Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков, Віктор Коваленко
  • Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан, Денис Гармаш

Нагадаємо, що через травму матчі збірної у листопаді пропускає фланговий захисник Динамо Віталій Миколенко. Замість нього у лінію захисту довикликали оборонця Шахтаря Віктора Корнієнка.

До слова. Товариський матч Україна – Болгарія відбудеться 11 листопада в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок зустрічі о 19:30.
Автор: Софія Кулай