Без двох ключових гравців, але з Маліновським: заявка збірної України на матч із Болгарією

Збірна України 11 листопада зіграє в Одесі проти Болгарії. Олександр Петраков визначився із заявкою "синьо-жовтих" на товариський поєдинок.

Несподіванки у заявці

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився із списком футболістів, які зможуть взяти участь у домашньому товариському поєдинку з болгарами. Без несподіванок не обійшлось.

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Список складається традиційно з 23-х гравців. Поза заявкою української збірної неочікувано для усіх опинились два основні футболісти Динамо – захисник Ілля Забарний та півзахисник Микола Шапаренко.

Натомість у заявку на матч потрапили Руслан Маліновський та Денис Гармаш.

Заявка збірної України

Воротарі: Андрій Пятов, Георгій Бущан, Дмитро Різник

Андрій Пятов, Георгій Бущан, Дмитро Різник Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Едуард Соболь, Тарас Качараба

Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Едуард Соболь, Тарас Качараба Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков, Віктор Коваленко

Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков, Віктор Коваленко Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан, Денис Гармаш

Нагадаємо, що через травму матчі збірної у листопаді пропускає фланговий захисник Динамо Віталій Миколенко. Замість нього у лінію захисту довикликали оборонця Шахтаря Віктора Корнієнка.

Товариський матч Україна – Болгарія відбудеться 11 листопада в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок зустрічі о 19:30.