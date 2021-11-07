Велика втрата для "синьо-жовтих"

22-річний лівий захисник Динамо не зможе допомогти "синьо-жовтим" у товариській грі проти Болгарії та матчі відбору чемпіонату світу-2022 з боснійцями.

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Віталій Миколенко не поїхав на матч 13-го туру УПЛ проти Маріуполя через травму. Відновлення футболіста триватиме близько трьох тижнів. Неприємну новину про тривалу реабілітацію повідомив головний тренер столичного клубу Мірча Луческу.

До слова. Миколенко вже пропускав відбіркові матчі України через пошкодження – на виїзді проти Фінляндії (1:2) та вдома у Львові проти Боснії і Герцеговини (1:1).

Фланговий гравець оборони пропустить не лише матчі національної команди. Також Миколенко не візьме участь у поєдинках з Чорноморцем (19 листопада), Баварією (23 листопада) та Минаєм (27 листопада).

Наразі невідомо, чи затягнеться відновлення Віталія на грудень. У перший місяць зими кияни проведуть три матчі – проти Вереса, Бенфіки та Зорі.

У сезоні-2021/2022 Миколенко відіграв за "біло-синіх" 15 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 3 асистами.

Перед останнім туром у відборі чемпіонату світу-2022 Україна йде другою у групі D. Підопічні Петракова випереджають Фінляндію та Боснію і Герцеговину лише на один та два бали відповідно. Українцям у виїзній грі з боснійцями потрібна перемога. Лише вона зможе вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу.