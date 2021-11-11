Несподіванки у заявці
Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився із списком футболістів, які зможуть взяти участь у домашньому товариському поєдинку з болгарами. Без несподіванок не обійшлось.
Цікаво Коли одягаєш футболку збірної України – товариських ігор немає, – Андрій Ярмоленко
Список складається традиційно з 23-х гравців. Поза заявкою української збірної неочікувано для усіх опинились два основні футболісти Динамо – захисник Ілля Забарний та півзахисник Микола Шапаренко.
Натомість у заявку на матч потрапили Руслан Маліновський та Денис Гармаш.
Заявка збірної України
- Воротарі: Андрій Пятов, Георгій Бущан, Дмитро Різник
- Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Едуард Соболь, Тарас Качараба
- Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков, Віктор Коваленко
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан, Денис Гармаш
Нагадаємо, що через травму матчі збірної у листопаді пропускає фланговий захисник Динамо Віталій Миколенко. Замість нього у лінію захисту довикликали оборонця Шахтаря Віктора Корнієнка.