Без Бущана та повернення лідерів: заявка України на домашню гру у Лізі націй проти Вірменії

Збірна України 11 червня зіграє свій другий матч у Лізі націй-2022/2023. Тренерський штаб оголосив заявку на гру проти Вірменії.

Без основного опорника, але з двома лідерами

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився зі списком тих футболістів, які зможуть зіграти проти Вірменії. У заявку нашої збірної традиційно потрапило 23 гравці.

Варто прочитати Україна з кадровими втратами йде за другою перемогою: анонс матчу Ліги націй проти Вірменії

Поза заявкою опинились двоє футболістів – Едуард Соболь та Олександр Сирота. Якщо перших лише відновив тренування після застуди, то Олександр навпаки захворів.

Не бачимо у 23-х гравців й Тарас Степаненка та Георгія Бущана, які вже покинули розташування "синьо-жовтих" через пошкодження. Натомість у заявку знову потрапили лідери команди – Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, які пропускали попередню гру проти Ірландії (0:1).

Заявка збірної України на гру

Голкіпери: Андрій Лунін, Андрій Пятов, Дмитро Різник

Андрій Лунін, Андрій Пятов, Дмитро Різник Захисники: Валерій Бондар, Тарас Качараба, Денис Попов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко

Валерій Бондар, Тарас Качараба, Денис Попов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко Півзахисники: Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков, Олександр Караваєв

Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков, Олександр Караваєв Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан

Поєдинок Україна – Вірменія відбудеться 11 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що свій перший домашній матч підопічні Петракова зіграють у Лодзі. Польське місто було обране за бажанням головного тренер України та стане домівкою на найближчі домашні поєдинки. Вже 14 червня наша збірна прийматиме все ту ж Ірландію.

Напередодні поєдинку Україна, Шотландія та Вірменія мають у своєму активі по три очки. Замикають групу ірландці, які за два матчі не заробили жодного пункту.