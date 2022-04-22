Без "12" гравця не залишимось: Павелко назвав країну, де Україна може зіграти матчі Ліги націй

Через війну збірна України не зможе провести домашні поєдинки на території рідної України. Андрій Павелко назвав країну, яка може прийняти матчі синьо-жовтої команди.

Все для комфорту уболівальників збірної

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, де національна команда може зіграти свої поєдинки у Лізі націй. За його словами, розглядається варіант із сусідньою Польщею.

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Якщо саме Польща прийме домашні матчі, то "синьо-жовті" не залишаться без підтримки уболівальників. Багато українців живу, працюють у сусідній країні, а також чимало біженців прийняла Польща після початку війни в Україні.

Є попередньо запропонований варіант провести умовно домашні ігри з Вірменією та Ірландією, які пройдуть у рамках Ліги націй у червні, у різних містах Польщі, щоб наші вболівальники змогли прийти та підтримати нашу команду,

– сказав Павелко.