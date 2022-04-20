Господарі, але на чужому полі

В УАФ розглядають різні варіанти проведення домашніх матчів збірної у Лізі націй. На жаль, через війну, яку в Україні розв'язала Росія, підопічні Олександра Петракова будуть змушені проводити усі поєдинки за межами рідної країни.

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Навіть домашній зустрічі стануть свого роду виїзними. Мова йде про перші дві домашні гри проти Вірменії та Ірландії, які повинні відбутись 11 та 14 червня відповідно.

Швидше за все, що ці поєдинки відбудуться на нейтральному полі. Хоча у цих зустрічах "синьо-жовті" будуть господарями матчу.

Нагадаємо, що через воєнні дії Україна отримала новий календар матчів у Лізі націй. Все через те, що матч плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії перенесли на більш пізній термін (1 червня).

Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй на нейтральних полях

До слова. Ще один домашній матч збірної України у Лізі націй відбудеться аж 27 вересня проти Шотландії.