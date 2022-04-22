Все для комфорта болельщиков сборной
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где национальная команда может сыграть свои поединки в Лиге наций. По его словам, рассматривается вариант с соседней Польшей.
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Если именно Польша примет домашние матчи, то "сине-желтые" не останутся без поддержки болельщиков. Многие украинцы живы, работают в соседней стране, а также многие беженцы приняла Польша после начала войны в Украине.
Есть предложенный вариант провести условно домашние игры с Арменией и Ирландией, которые пройдут в рамках Лиги наций в июне, в разных городах Польши, чтобы наши болельщики смогли прийти и поддержать нашу команду,
– сказал Павелко.
- Первый домашний матч команды Александра Петракова в Лиге наций намечен на 11 июня. Соперником сборной будет Армения. Уже меньше, чем через 5 дней, Украина должна принять Ирландию (14 июня).
- Еще один домашний матч Украина сыграет 27 сентября против Шотландии.
- Напомним, что из-за войны УЕФА сменила календарь сборной Украины в Лиге наций.