Бейл знову не допоможе Реалу у матчі з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Правий вінгер Гарет Бейл не допоможе Реалу у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Футболіст не встигне відновитись від травми.

Відновлення продовжується

Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті не зможе розраховувати валлійця у найближчому матчі Ліги чемпіонів. Гарет Бейл повернеться до загальної групи команди лише за сім днів.

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Через це футболіст атакувальної ланки пропустить гру проти Шахтаря, яка відбудеться 3 листопада у Мадриді.

Перша зустріч між цими клубами у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів завершилась з рахунком – 0:5 . "Вершкові" просто знищили український гранд на НСК "Олімпійський" у Києві.

Головний тренер Реала сподівається, що Бейл зможе допомогти команді вже через два тури Ла Ліги. 6 листопада клуб зустрінеться з Райо Вальєкано. Гарет точно пропустить поєдинки проти Осасуни та Ельче.

Ще спочатку вересня вінгер не може брати участь у матчах через травму коліна. У сезоні-2021/2022 Гарет зіграв лише три поєдинки в іспанській Ла Лізі, у яких відзначився голом у ворота Алавеса.