Емоційний Моурінью

Португальський фахівець виклав на своїй сторінці в інстаграмі кумедне відео. У ролику видно, як Жозе Моурінью віддається своїй тренерській роботі.

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Нагадаємо, що у першому таймі у грі проти Наполі головний арбітр зустрічі показав тренеру Роми жовту картку. А вже наприкінці матчу й взагалі вилучив Моурінью за межі лави запасних. Спеціаліст був змушений додивлятись матч із трибун. Але це не стало на заваді Жозе.

Він виліз на огорожу, коли щось гучно підказував своїм підопічним. Здавалось, що ще трішки і фахівець перестрибне та опиниться знову біля тренерського містка "вовків". Це відео Моурінью вирішив викласти у соцмережі, кумедно підписавши його: "Коли у тебе немає квитка, але ти відчайдушно хочеш подивитися класний футбольний матч".

Відео поведінки Моурінью після вилучення