Відновлення продовжується
Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті не зможе розраховувати валлійця у найближчому матчі Ліги чемпіонів. Гарет Бейл повернеться до загальної групи команди лише за сім днів.
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Через це футболіст атакувальної ланки пропустить гру проти Шахтаря, яка відбудеться 3 листопада у Мадриді.
Головний тренер Реала сподівається, що Бейл зможе допомогти команді вже через два тури Ла Ліги. 6 листопада клуб зустрінеться з Райо Вальєкано. Гарет точно пропустить поєдинки проти Осасуни та Ельче.
Ще спочатку вересня вінгер не може брати участь у матчах через травму коліна. У сезоні-2021/2022 Гарет зіграв лише три поєдинки в іспанській Ла Лізі, у яких відзначився голом у ворота Алавеса.
- Реал після 9-ти зустрічей йде на другій позиції у Ла Лізі. Щодо Ліги чемпіонів, то "вершкові" також посідають друге місце після трьох зіграних поєдинків у групі D. Реал має у своєму активі 6 очок. Така кількість пунктів у Шерифа з Молдови, але за додатковими показниками підопічні Юрія Вернидуба випереджають мадридців.
- Шахтар із одним очком, яке здобув у грі проти Інтера, замикає цю групу.