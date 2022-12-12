У 2023 році Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик можуть визначити абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Артур Бетербієв ж уникає навіть відповіді про третій бій проти українського боксера.

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Відзначимо, що 28 січня на арені OVO Arena Wembley у Лондоні Бетербієв проведе бій проти Ентоні Ярда. У андекарді свій поєдинок проведе українець Артем Далакян. Його суперником буде костариканець Девід Хіменес.