У 2023 році Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик можуть визначити абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Артур Бетербієв ж уникає навіть відповіді про третій бій проти українського боксера.

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Бетербієв: Я допоможу Тайсону Ф'юрі, якщо йому це буде потрібно

Російський боксер, який виступає під прапором Канади, спокійно собі їздить світом, уникаючи ще й санкцій проти спорту країни-агресора.

На запитання про третю зустріч на ринзі проти Усика, Бетербієв зімітував удар у повітря та заявив, що допоможе Ф'юрі, якщо тому знадобиться допомога у підготовці до поєдинку за абсолют.

Якось я можу вдарити Усика по приколу. Просто за приколом. Типу ось так (імітує рух плечем, – прим. 24 каналу) Я допоможу Тайсону Ф'юрі, якщо йому це буде потрібно,

– заявив Бетербієв.

Менеджер українця Егіс Клімас вже назвав термін, коли може відбутись двобій Усик – Ф'юрі.