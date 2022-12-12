В 2023 году Тайсон Фьюри и Александр Усик могут определить абсолютного чемпиона мира по хевивейту. Артур Бетербиев же избегает даже ответа о третьем бое против украинского боксера.

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Бетербиев: Я помогу Тайсону Фьюри, если ему это будет нужно

Российский боксер, выступающий под флагом Канады, спокойно себе ездит по миру, избегая еще и санкций против спорта страны-агрессора.

На вопрос о третьей встрече на ринге против Усика Бетербиев сымитировал удар в воздух и заявил, что поможет Фьюри, если ему понадобится помощь в подготовке к поединку за абсолют.

Однажды я могу ударить Усика по приколу. Прямо за приколом. Типа вот так (имитирует движение плечом, – прим. 24 канала) Я помогу Тайсону Фьюри, если ему это будет нужно,

– заявил Бетербиев.

Менеджер украинца Эгис Климас уже назвал срок, когда может состояться поединок Усик – Фьюри.