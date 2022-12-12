В 2023 году Тайсон Фьюри и Александр Усик могут определить абсолютного чемпиона мира по хевивейту. Артур Бетербиев же избегает даже ответа о третьем бое против украинского боксера.

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Отметим, что 28 января на арене OVO Arena Wembley в Лондоне Бетербиев проведет бой против Энтони Ярда . В андекарде свой поединок проведет украинец Артём Далакян. Его соперником будет костариканец Дэвид Хименес.