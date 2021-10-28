У Берінчика через травму зірвався бій проти "цікавого" суперника

Український боксер Денис Берінчик після перемоги над Артемом Лобовим у кулачному поєдинку мав повернутися у ринг. Та бій Дениса вимушено перенесли через травму.

Бій Берінчика перенесли

Про травму Берінчика розповів його промоутер Олександр Красюк. За його словами, Денис мав провести боксерський бій 27 листопада.

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Красюк також зазначив, що в українця мав бути цікавий суперник, хоч і не назвав його імені. Берінчик зазнав травми під час підготовки до поєдинку.

На 27 листопада було заплановано бій Берінчика з дуже цікавим опонентом. Денис поїхав до тренувального табору до Буковеля і під час підготовки отримав травму, яка несумісна з проведенням поєдинку в той час, на який був призначений,

– розповів Красюк.

Промоутер також заявив, що бій перенесли на грудень 2021 року. Суперника Берінчику не змінюватимуть.