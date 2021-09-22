Чому Берінчик не побився перед боєм земляка

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про те, що відразу два українські боксери могли побитись напередодні бою Олександра. У нього були плани організувати поєдинки Митрофанова та Берінчика в андеркарді бою.

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Але ряд перешкод став на заваді проведенню поєдинку. На думку Красюка, проводити 8-раундовий бій Берінчику було б безглуздим рішенням. Денис повинен вийти на ринг у титульному поєдинку. 33-річний боксер завжди яскраво виходить на ринг, тому таке дійство заслуговує на окрему увагу.

Ми продаємо PPV на Велику Британію – головне джерело доходу. Андеркард будується таким чином, щоб впливати на кількість продажів трансляцій. Тому там повинні битися британці. Відповідно, суперником Дениса теж повинен був бути британець. Ми думали з приводу одного варіанту, але він пішов на пенсію,

– заявив промоутер.

Якби не було усіх цих проблем, то суперником українця міг би стати британець Люк Кемпбелл.

Ми про це думали. Ну і до останнього не було ясності щодо Берінчика через його поєдинку в кулачних боях, а часу було не так багато,

– відповів Красюк.

Останній бій Берінчика