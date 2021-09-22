Чому Берінчик не побився перед боєм земляка
Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про те, що відразу два українські боксери могли побитись напередодні бою Олександра. У нього були плани організувати поєдинки Митрофанова та Берінчика в андеркарді бою.
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Але ряд перешкод став на заваді проведенню поєдинку. На думку Красюка, проводити 8-раундовий бій Берінчику було б безглуздим рішенням. Денис повинен вийти на ринг у титульному поєдинку. 33-річний боксер завжди яскраво виходить на ринг, тому таке дійство заслуговує на окрему увагу.
Ми продаємо PPV на Велику Британію – головне джерело доходу. Андеркард будується таким чином, щоб впливати на кількість продажів трансляцій. Тому там повинні битися британці. Відповідно, суперником Дениса теж повинен був бути британець. Ми думали з приводу одного варіанту, але він пішов на пенсію,
– заявив промоутер.
Якби не було усіх цих проблем, то суперником українця міг би стати британець Люк Кемпбелл.
Ми про це думали. Ну і до останнього не було ясності щодо Берінчика через його поєдинку в кулачних боях, а часу було не так багато,
– відповів Красюк.
Останній бій Берінчика
- Останнім суперником Берінчика був колишній боєць UFC Артем Лобов. Бій був доволі незвичний. протистояння відбулось на голих кулаках.
- Поєдинок тривав чотири з п'яти можливих раундів. 33-річний українець розбив обличчя супернику. А вже через декілька секунд до кінця трихвилинки боєць російського походження з Ірландії побував у нокдауні.
- У четвертому раунді все завершилось. Денис правим боковим влучив прямо у голову суперника, який дивом встояв на ногах. Наприкінці цього раунду суддя вдруге відрахував Лобову нокдаун.
- На останній п'ятий раунд ірландець вже не вийшов. Суддя сигналізував про дострокову перемогу Берінчика технічним нокаутом.