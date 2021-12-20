Берінчик злетів у рейтингу після перемоги над росіянином Чанієвим

20 грудня 2021 , 10:45
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Джерело:

BoxRec

Український легковаговик Денис Берінчик у своєму недавньому поєдинку здолав росіянина Ісу Чанієва, захистивши свій титул WBO International. Після перемоги Берінчик суттєво покращив свої позиції у рейтингу представників легкого дивізіону від BoxRec.

Український боксер піднявся з п'ятого десятка більш ніж на 20 рядків і тепер входить до двадцятки найкращих, займаючи 17 місце.

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Лідирують у рейтингу Джервонта Девіс, українець Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.


Рейтинг BoxRec у легкому дивізіоні / Скриншот iSport

Берінчик переміг Чанієва: коротко

Автор: Юрій Семенюк