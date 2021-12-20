Берінчик злетів у рейтингу після перемоги над росіянином Чанієвим

10:45

Український легковаговик Денис Берінчик у своєму недавньому поєдинку здолав росіянина Ісу Чанієва, захистивши свій титул WBO International. Після перемоги Берінчик суттєво покращив свої позиції у рейтингу представників легкого дивізіону від BoxRec.